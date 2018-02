POL-F: 180227 - 205 Frankfurt-Preungesheim/Ginnheim/Eschersheim: Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) - (mc) Am Montag, den 26. Februar 2018, nahmen Beamte des 12. Polizeireviers und der Bereitschaftspolizei bei Kontrollen im Revierbereich mehrere Personen fest.

Bei den wiederkommenden Maßnahmen wurden drei Personen festgenommen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Einer der Verhafteten befand sich zur Zeit seiner Festnahme in einer Spielothek in der Eschersheimer Landstraße. Ein weiterer hielt sich in einer Personengruppe im Bereich der Franz-Kafka- und Franz-Werfel-Straße auf. Beim dritten Mann, gegen den sogar zwei offene Haftbefehle vorlagen, klickten die Handschellen an einem Kiosk in der Jasperstraße.

Im Stadtteil Ginnheim in einem Bereich einer Grünanlage konnten die Beamten einen mutmaßlichen Rauschgifthandel beobachten. Dabei hatte die Abnehmerin aus ihrem Fahrzeug heraus die Drogen gekauft, woraufhin sie kurz darauf festgenommen wurde. Die Beamten fanden bei ihr geringe Mengen Marihuana und stellten darüber hinaus fest, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte, wofür sie sich nun ebenfalls zu verantworten hat.

Im Anschluss ergriffen die Beamten auch den mutmaßlichen Rauschgifthändler und konnten daneben einen Betäubungsmittelbunker ausheben. Hierbei stellten die Beamten insgesamt rund 30g Marihuana sicher.

An diesem Montag war es keine schlechte Ausbeute für die Beamten im nördlichen Teil Frankfurts. Bei den in regelmäßigen Abständen und im gesamten Stadtgebiet wiederkehrenden Kontrollmaßnahmen mit der Bereitschaftspolizei tragen gerade auch solche Erfolge einen wichtigen Bestandteil an der sehr positiven Kriminalitätsentwicklung in Frankfurt bei.

