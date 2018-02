POL-F: 180228 - 0208 Frankfurt-Ostend: Geldautomaut aufgebrochen

Frankfurt (ots) - (mc) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Geldautomaten in einer Gaststätte in der Hanauer Landstraße aufgebrochen und Bargeld im fünfstelligen Bereich erbeutet.

Gegen 03.45 Uhr drangen sie gewaltsam über eine Kellertür ins Innere und bewegten sich zielstrebig zu einem Geldausgabeautomaten im Erdgeschoss. Einige Ansätze brauchten die Unbekannten bis sie den Automaten aufgehebelt hatten, schließlich jedoch gelang es ihnen, die Beute zu entnehmen und damit unerkannt zu verschwinden.

Bislang fehlt von den Einbrechern jede Spur.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, die im Bereich Hanauer Landstraße Ecke Launhardtstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069-75553111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell