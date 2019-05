Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten

Diez, B 54/L 318 (ots)

Diez - Am Dienstag, den 30.04.19 gegen 10.00 Uhr befuhr eine 71jährige PKW-Fahrerin die B 54 aus Niederneisen kommend in Fahrtrichtung Limburg. An der Einmündung der L 318 wollte sie nach links in Richtung Birlenbach abbiegen. Dabei übersah sie den entgegen kommenden PKW einer 80jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 80jährigen gegen die Schutzplanke und einen weiteren PKW geschleudert, der von der L 318 auf die B 54 einbiegen wollte. Die Unfallverursacherin und die Beifahrerin des entgegenkommenden PKW wurden dadurch leicht verletzt. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12000 Euro geschätzt.

