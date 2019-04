Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 12.04.2019, gegen 12.30 Uhr fuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer die Salinenstraße in Richtung Salinental. Auf der Linksabbiegerspur zum Wassersümpfchen in gleicher Fahrtrichtung fuhr die 26-jährige PKW-Fahrerin. Der PKW-Fahrer wollte aufgrund eines freien Parkplatzes auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Salinenstraße wenden und übersah hierbei die neben ihm fahrende PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurde die PKW-Fahrerin und deren 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000,-EUR.

