Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Präventionskontrollen an Schulen

Bad Kreuznach, Stadtgebiet (ots)

Die Polizei Bad Kreuznach überwachte am Mittwoch, den 10. April 2019 erneut die Beföderung von Kindern zur Martin-Luther-King und zur Hofgartenschule. An beiden Schulen war ein postives Ergebnis der Kontrollen zu verzeichnen. Verstöße gegen die Kindersicherungspflicht wurden nicht festgestellt. Insbesondere im Bereich der Hofgartenschule nutzten die Eltern die bestehenden "Kiss an Ride" Plätze, so dass es hier zu keinen Behinderungen durch haltende Fahrzeuge kam. An der Martin-Luther-King Schule äußerten einige Eltern den Wunsch einen Fußgängerüberweg zu installieren, um den Kindern das gefahrlose Überqueren der Richard-Wagner-Straße zu ermöglichen.

