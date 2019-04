Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kontrollen zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" verliefen wieder ernüchternd

Bad Kreuznach, Salinental und Schwabenheimer Weg (ots)

Am heutigen Nachmittag, von 12:00-17:00 Uhr, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Mainz im Dienstgebiet der Polizei Bad Kreuznach Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" durch. Leider konnten auch heute wieder einige Fahrzeugführer festgestellt werden, die während der Fahrt mit einem Handy telefonierten oder Textnachrichten verschickten. Insgesamt wurden gegen sechs Betroffene Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf die Betroffenen kommen neben einem Punkt im Verkehrszentralregister jeweils Bußgelder in Höhe von 100,- EUR zu. Des Weiteren wurden auch fünf Fahrzeugführer dabei ertappt, wie sie ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren. Diese "Gurtmuffel" mussten jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30,- EUR bezahlen. Da sowohl Handy- als auch Gurtverstöße ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr darstellen, bleibt zu hoffen, dass die verhängten Strafen bei den Betroffenen zukünftig eine Verhaltensänderung bewirken werden.

