Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pkw- Fahrer unter Drogeneinfluss- Sicherstellung von Betäubungsmittel und Einhandmesser

Bad Kreuznach (ots)

Am 09.04.2019 wurde gegen 00:58 Uhr ein 23.- jähriger Fahrzeugführer im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden mit dem Fahrer einige Tests zur Bestimmung der Fahrtauglichkeit durchgeführt. Es ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln, sodass der Fahrer zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wurde. Ein Urintest vor Ort wurde abgelehnt. Im Rahmen der Personendurchsuchung konnte in der Jackentasche des Betroffenen ein Einhandmesser aufgefunden werden. Zudem konnte bei der Fahrzeugdurchsuchung Betäubungsmittel festgestellt werden. Beide aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

