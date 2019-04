Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - hoher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen

Bad Kreuznach - Bad Münster am Stein - Golfclub Nahetal (ots)

Am 10.04.2019 gegen 12 Uhr kam es in Höhe des Golfclubs Nahetal in Bad Münster am Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem hohen Sachschaden. Beide Fahrzeugführer befuhren mit ihren PKW nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Wirtschaftsweg mit nicht angepasster Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung, so dass sie bei Erblicken des jeweils Anderen nicht rechtzeitig bremsen konnten. Es kam in Folge dessen zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte wurden vorsorglich in Bad Kreuznacher Krankenhäuser eingeliefert. An den hochwertigen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 100.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell