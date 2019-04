Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190404 - 380 Frankfurt-Dornbusch: Trickdiebe entwenden Schmuck

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (03.04.2019) haben zwei vermeintliche Vertreter eines Wasserwerkes einer 92-jährigen Frau Schmuck gestohlen.

Gegen 14.00 Uhr klingelte es bei der 92-jährigen Dame an der Tür. Zwei Männer standen vor ihrer Tür und gaben an, das Wasser überprüfen zu müssen. Sie seien Vertreter eines Wasserwerkes und müssten testen, ob das Wasser verunreinigt sei. Einer der Männer bat die 92-Jährige darum, alle Wasserhähne in der Wohnung aufzudrehen. Dieser Bitte kam sie hilfsbereit nach. Derweil entwendeten die Täter in der Wohnung Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Unter einem Vorwand verabschiedeten sie sich und ergriffen sodann die Flucht. Die 92-Jährige bemerkte erst später das Fehlen der Wertgegenstände und alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell