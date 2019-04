Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190404 - 377 Frankfurt-Rödelheim: Gartenhütte entzündet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 3. April 2019, gegen 18.30 Uhr, kam es zum Brand einer Gartenhütte am Rebstöcker Weg.

Wie später festgestellt wurde, hatten Unbekannte die Hütte zuvor aufgebrochen. Danach dürften die Täter, möglicherweise zur Spurenbeseitigung, die Hütte entzündet haben. In der Hütte befanden sich noch mehrere Gaskartuschen und eine Gasflasche, die aber von der Feuerwehr noch rechtzeitig geborgen werden konnte. Ob etwas aus der Gartenhütte entwendet wurde, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

In der Nachbarschaft der niedergebrannten Hütte wurde noch eine weitere Gartenhütte aufgebrochen. Ob dies in Zusammenhang steht ist Gegenstand der noch andauernden polizeilichen Untersuchungen.

