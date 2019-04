Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190403 - 374 Frankfurt-Ginnheim: Drogenfund

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (02.04.2019) versuchte ein 17-Jähriger vor der Polizei zu fliehen. Der Grund war schnell ausgemacht: Die Beamten fanden eine nicht geringe Menge Drogen bei ihm.

Gegen 18.25 Uhr war der 17-Jährige mit zwei anderen Jugendlichen zu Fuß in der Hügelstraße unterwegs. Als er ahnte, dass er einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden sollte, warf er kurzerhand etwas unter ein parkendes Auto. Anschließend floh er über die Felix-Dahn-Straße in die Paul-Heyse-Straße. Dort endete die Reise für ihn. Die Handschellen klickten. Wie sich herausstellte, hatte er ein Stück Haschisch, circa 15 Gramm, unter das Fahrzeug geworfen. Weitere etwa 1,9 Gramm sowie 130 Euro Bargeld wurden anschließend in seiner Hosentasche gefunden.

Im Zuge einer freiwillig zugestimmten Wohnungsdurchsuchung, fanden die Beamten im Keller des Mehrfamilienhauses weiteres Haschisch sowie eine Feinwaage.

Die insgesamt über 50 Gramm Haschisch, das Bargeld sowie die Feinwaage wurden sichergestellt. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

