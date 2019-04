Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190403 - 372 Frankfurt-Nordweststadt: Frühlingskonzert des Polizeichores Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(ki) Das traditionelle Frühlingskonzert der vier Chöre des Polizeichores wird am

Sonntag, den 07. April 2019, um 18.00 Uhr, im Saalbau des Titus Forum in der Nordweststadt

stattfinden.

Bei diesem Konzert haben Sie die Gelegenheit dem Männer- und dem Frauenchor, dem gemischten Chor "Unerhört", dem Chor "Die Preußen" sowie dem Landespolizeiorchester Hessen zu lauschen.

Der Moderator des Abends, Peter Wimmers, führt mit launigen Worten durch das Programm. Die Gesamtleitung des Konzertes ist in den bewährten Händen von Steffen Bücher, dem musikalischen Leiter des Männerchores.

Der Reinerlös des Konzertes kommt den Praunheimer Werkstätten zugute, die auch in der Pause ihre hergestellten Gegenstände zum Verkauf anbieten.

Eintrittskarten zum Preis von 18 EUR (ermäßigt 15 EUR) sind direkt beim Veranstalter unter Tel. 0175 276 44 48 oder an der Abendkasse erhältlich.

