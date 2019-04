Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190404 - 379 Frankfurt-Gallus: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Vormittag schnappten Polizisten einen 34-Jährigen, der zuvor in eine Wohnung in der Schneidhainer Straße eingebrochen ist.

Nachbarn meldeten der Polizei, gegen 09.50 Uhr, dass ein Einbrecher über ein Vordach in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eingestiegen sei. Die Fensterscheibe habe er zuvor eingeschlagen. Die Beamten eilten zu besagter Wohnung und nahmen den Mann in der Nähe des Mehrfamilienhauses fest. Bei dem 34-Jährigen fanden sie Handschuhe und einen Nothammer. Die Tasche mit dem Diebesgut (Uhren, Parfüm und leere Geldbörsen) hatte der Einbrecher zuvor weggeworfen. Die Polizeibeamten fanden diese im Gebüsch nahe des Hauses.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell