Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen nach Einbruch in Seniorenresidenz in Westerburg gesucht

Westerburg (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine abgeschlossene Wohneinheit einer Seniorenresidenz in der Straße Dellerbrück ein. Dazu wurde durch den Spalt eines gekippten Doppelflügelfensters gegriffen und der Riegel des zweiten Fensters geöffnet. Aus der Wohnung wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise von Anwohnern oder Besuchern der Seniorenresidenz, ob im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt wurden.

