Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Am Dienstag vormittag, zwischen 09.30 und 10.00 Uhr, parkte der Arbeiter eines Gartenbauunternehmens aus Salzgitter seinen auffällig gelben und mit Werbeaufdrücken versehenen Daimler Benz Sprinter entgegen der Fahrtrichtung in der Wilhelmstraße gegenüber der Sparkasse. Als er nach Beendigung seiner Arbeiten zum Fahrzeug zurückkehrte, war der rechte Außenspiegel beschädigt und eine Delle im Dachholm vorhanden, die nach ersten Erkenntnissen beim Vorbeifahren durch ein größeres Fahrzeug verurscht worden sein müssen. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

