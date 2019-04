Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Verletzte Personen nach Auffahrunfall

Pirmasens (ots)

Am 11.04.19 gegen 09.35 Uhr ereignete sich in der Zweibrücker Straße ein Auffahrunfall bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Ein 40-jähriger Opel Fahrer wollte in der Zweibrücker Straße rückwärts in ein Grundstück einfahren. Aus diesem Grund hielt er am rechten Fahrbahnrand an. Die hinter ihm fahrende Mercedes Fahrerin erkannte dies und brachte ihr Fahrzeug zum Stehen. Die nachfolgende 39- jährige Golf Fahrerin erfasste die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Die Mercedes Fahrerin sowie zwei weitere Insassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell