Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl mit Folgetat

Zweibrücken (ots)

Am 10.04.2019 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterin einer Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche, als sich die Frau in einem Discounter in der Sickingerhöhstraße aufhielt und dort von einer unbekannten Frau angerempelt wurde. In der Geldbörse befanden sich neben 70 EUR Bargeld mehrere persönliche Dokumente, u. a. eine EC-Karte, mit welcher die unbekannte Täterin kurz danach an einem Bankautomaten in der Innenstadt Bargeld vom Konto der Geschädigten abhob. Diese kann die mutmaßliche Täterin nicht beschreiben, sie weiß nur, dass es sich um eine kleine Person gehandelt hatte. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

