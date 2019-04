Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Serie von Sachbeschädigungen an PKW setzt sich fort

Pirmasens (ots)

Wie bereits gestern berichtet, wurde heute ein weiterer Fall einer Sachbeschädigung an einem PKW bekannt. In der Zeit vom 05.04.19, 20.55 auf den 06.04.19, 09.00 Uhr wurde in der Brunnengasse ein dort abgestellter PKW beschädigt. Das Fahrzeug, hier ein schwarzer Seat Leon wurde über die gesamte Fahrzeuglänge der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. In den vergangenen Tagen kam es mehrfach zu gleichgelagerten Taten rund um den Bereich der Schäferstraße. Wer im Zusammenhang mit diesem Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

