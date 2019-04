Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 10.04.2019 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einer Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche, als sich die Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße 57 (Fußgängerzone) aufhielt. In der Geldbörse befanden sich neben 60 EUR Bargeld mehrere persönliche Dokumente. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

