Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 08.04.2019, auf den 09.04.2019, wurde in der Kaiserstraße 58, ein geparkter grauer VW Golf durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ein Streifschaden am hinteren linken Kotflügel. Schadenshöhe derzeit noch nicht bekannt. Es wurden grüne Fremdlackanhaftungen festgestellt, was auf ein entsprechend lackiertes Verursacherfahrzeug hindeuten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0



