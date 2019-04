Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 08.04.19 in der Zeit von 07.15 Uhr bis 08.30 Uhr ereignete sich in der Glockenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen blauen Opel Corsa in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand in der Glockenstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die Stahlfelge vorne links verbogen, die Frontstoßstange vorne links gebrochen und die Abdeckung des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Auf Grund eines Feuerwehreinsatzes in der Nähe des Unfallortes war an diesem Morgen der Durchfahrtsverkehr in der Glockenstraße stärker als sonst üblich. Bislang liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

