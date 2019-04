Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am 08.04.19 in der Zeit von 14.00 bis 14.15 Uhr ereignete sich auf dem Gelände eines Baumarktes in der Zweibrücker Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde des Marktes parkte seinen schwarzen Jeep MX Compass rückwärts auf einem der dortigen Parkplätze in Längsaufstellung. Nach dem Einkauf kehrte der Kunde zu seinem Fahrzeug zurück und stellte an der vorderen Stoßstange der Fahrerseite einen Lackschaden fest. Der Schaden am Fahrzeug des Anzeigenerstatters beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

