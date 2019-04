Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Präventionsveranstaltung Cyberkriminalität

Contwig (ots)

Am Freitag, dem 12.4.2019, ab 19.30 Uhr, findet in Contwig eine Präventionsveranstaltung statt. Veranstaltungsort ist in der Hohlbachstraße, im Vereinsheim des Gesangsvereins/Sängerbundes e.V. Initiator ist der DGB SV Zweibrücken, in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Zweibrücken. Das Thema der Veranstaltung lautet:

"Wie schütze ich mich vor Cyberkriminalität."

Zu dieser kostenlosen Informationsveranstaltung wird hiermit eingeladen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell