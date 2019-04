Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW zerkratzt

Pirmasens (ots)

PKW zerkratzt Wie erst jetzt bekannt, wurde am 05.04.19 in der Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr in der Fröhnstraße ein silberner Mazda 5, über die gesamte Fahrzeuglänge der Beifahrerseite, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

