Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kundenrucksacks

Zweibrücken (ots)

Nicht lange Freude an einem gestohlenen Rucksack hatte ein 40-jähriger Mann aus Zweibrücken, der am 10.04.2019 gegen 14:45 Uhr den Rucksacke eines Kunden in einem Einkaufsmarkt am Hallplatz stahl, den dieser für die Zeit seines Einkaufs mit Einverständnis des Personals im Kassenbereich abgelegt hatte. In einem unbeobachteten Augenblick nahm der 40-Jährige den Rucksack mit persönlichen Gegenständen des Geschädigten an sich und verließ den Markt. Nach Sichtung der im Markt vorhandenen Kameraaufzeichnung konnte der amtsbekannte Täter identifiziert werden. Er wurde sofort zu Hause aufgesucht. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte der entwendete Rucksack sichergestellt werden. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

