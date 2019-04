Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Zweibrücken (ots)

Am 11.04.2019 zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Wilkstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein dunkelblauer VW-Passat auf der Parkplatzstraße in Richtung Ausfahrt fuhr und dort mit einem unbekannten Pkw kollidierte, der vom Parkplatz des gegenüberliegenden Möbelgeschäfts kam und dem Passat in die Seite fuhr. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs flüchtete, ohne sich um den Schaden von ca. 2.000 EUR zu kümmern, den er an dem dunkelblauen Passat angerichtet hatte. Der Geschädigte konnte zu dem Verursacherfahrzeug keine Angaben machen, weshalb die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) Zeugen der Unfallflucht sucht.

