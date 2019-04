Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Auf dem NETTO-Parkplatz in Zweibrücken-Bubenhausen wurde am 10.04.2019 in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:25 Uhr ein silberfarbener Peugeot 206 von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei kam es zu einem Streifschaden über einen Großteil der linken Fahrzeugs (ca. 1.000 EUR Sachschaden). Aufgrund dunkelgrüner Fremdlackantragungen dürfte die Farbe des geflüchteten Fahrzeugs feststehen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

