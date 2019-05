Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Doppelhaushälfte

Uslar (ots)

USLAR/DELLIEHAUSEN (stüw.) Am Mittwoch, 22.05.2019, gegen 14.00 Uhr, kam es in Delliehausen, Volpriehäuser Straße, aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer Doppelhaushälfte. Die Bewohner des Hauses konnten das Haus unverletzt verlassen. Im Verlauf der Löscharbeiten griff das Feuer auf den Dachstuhl der anderen Haushäfte über. Die Volpriehäuser Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Gegen 16.00 Uhr wurden die Löscharbeiten beendet. Der beim Brand an beiden Haushälften entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000,- Euro.

