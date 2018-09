POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 10.09.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Verkehrsunfall

Am 09.09.2018 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer die Fruchtmarkstraße (Einbahnstraße) auf der rechten von zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung der kreuzenden Lützelstraße/Kaiserstraße. Vermutlich wegen Missachtung des Rotlichts der Lichtsignalanlage kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 50-Jährigen, der nach ersten Erkenntnissen bei Grünlicht aus Richtung Lützelstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße in die Kreuzung eingefahren war. Durch den Unfall wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 13.000 EUR.

