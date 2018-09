POL-PDPS: Lieferwagen aufgebrochen

Ruppertsweiler (ots) - Am Freitag, den 07.09.2018 um 14:00 Uhr stellte ein 24-jähriger Mann aus Ruppertsweiler seinen Dienstlieferwagen Am Heidkopf ab. Als er am Samstag, den 08.09.2018 um 19:00 Uhr wieder um Fahrzeug kam, war eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und das Fahrzeug entriegelt worden. Aus dem Laderaum waren mehrere Werkzeuge entwendet worden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

