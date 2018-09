POL-PDPS: Bargeld aus Pkw entwendet

Ruppertsweiler (ots) - Am Samstag, den 08.09.2018 gegen 03:00 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei dunkel gekleidete männliche Täter die hintere rechte Seitenscheibe eines in der Sonnenstraße in Ruppertsweiler abgestellten Geländewagens einschlugen und diesen durchwühlten. Nach der Tat flüchteten die beiden Männer in Richtung eines Waldweges. Bei der Tat wurde lediglich aus einem Geldbeutel im Fahrzeug Bargeld entwendet. Bitte keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen!

