POL-OS: Bohmte - Professionelle IndoorPlantage in Stirpe

Bohmte (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung wurde am Dienstag im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stirpe eine professionell betriebene IndoorPlantage aufgefunden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in einem Keller fünf Indoorzelte mit dem erforderlichen Equipment wie LED Leuchten, Abluft- und Filteranlage, Ventilatoren, Dünger und Bewässerungssystem vorfanden. Der 37-jährige Betreiber hatte neben den 42 Pflanzen auch verkaufsfertiges Marihuana, Verpackungsmaterial und eine größere Summe Bargeld in seiner Wohnung. Der Betreiber der Anlage hat bereits einschlägige polizeiliche Erkenntnisse. Die Beamten stellten die Pflanzen und die Ausstattung sicher. Den 37-Jährigen erwartet ein umfangreiches Verfahren.

