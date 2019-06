Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzungen (kal)

Einbeck (ots)

Am Sonntagmorgen kommt es in einer Gastwirtschaft im Raum Dassel zu wechselseitigen Körperverletzungen. Hintergrund sind Belästigungen eines 23-jährigen Gastes gegenüber einer 29-Jährigen, welche sich ebenfalls in der Gaststätte aufhält. Da der 23-jährige nicht verstehen will, dass sich die 29-jährige nicht für ihn interressiert und er Annäherungsversuche nicht unterlässt, wird er von der Frau geohrfeigt. Daraufhin schlägt er der Frau mit der Faust auf die Nase. Dies widerum veranlasst den ebenfalls anwesenden Freund der Frau, dem 23-jährigen einen gezielten Faustschlag gegen die Nase zu versetzen. Durch die Handgreiflichkeiten sind alle Beteiligten leicht verletzt worden. Mehrere Ermittlungsvorgänge sind deshalb eingeleitet.

