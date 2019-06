Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 07. Juni 2019, kam es in der Zeit von 19:50 Uhr bis 20:00 Uhr, zu einem Kennzeichendiebstahl auf der Bundesautobahn 7, Rastplatz -Am Bierberg West-. Entwendet wurde hier das Kennzeichen eines Anhängers. Der 54-jährige Fahrzeugführer hatte auf dem Parkplatz angehalten, um eine kurze Pause zu machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell