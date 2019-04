Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mülltonnenbrände in Koblenz

Koblenz (ots)

Gleich zwei Mülltonnenbrände beschäftigten die Koblenzer Polizei und Berufsfeuerwehr in der Nacht zum Dienstag, 23.04.2019. Um 22.35 Uhr wurde der Brand von Müllcontainern in Höhe des Anwesens Fritz-Michel-Straße 36 gemeldet. Der zweite Brand ereignete sich um 02.00 Uhr in Höhe des Brenderwegs 98. Hierbei wurde ein neben dem Container abgestelltes Fahrrad in Mitleidenschaft gezogen. Beide Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032911, entgegen.

