Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw am Friedhof im Bubenheimer Weg in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Montag, 22.04.2019, wurde zwischen 12.24 Uhr und 12.34 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs ein Pkw aufgebrochen. An dem dort geparkten Renault Captur wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Vom Rücksitz wurde eine weiße Kunstlederhandtasche gestohlen. In dieser befanden sich ein Handy und eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

