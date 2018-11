POL-PPKO: Roller in der Emser Straße in Koblenz geklaut

Koblenz (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 24.11.18 und 26.11.18, wurde in der Emser Straße in Koblenz ein Motorroller gestohlen. Dieser war dort auf einem Stellplatz vor dem Haus Nr. 16 abgestellt. Es handelt sich um ein Kleinkraftrad, Piaggio C 25, mit dem blauen Versicherungskennzeichen 401 GTK. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

