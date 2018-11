POL-PPKO: Motorroller aus Koblenzer Parkhaus gestohlen.

Koblenz (ots) - Am gestrigen Montag, 26.11.2018, erschien der Geschädigte bei der Polizei in Koblenz, um den Diebstahl seines Motorrollers anzuzeigen. Dieser hatte den Roller Anfang November im Parkhaus in Koblenz-Ehrenbreitstein abgestellt. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Peugeot Speedfight, Farbe blau mit dem amtlichen Kennzeichen: KO-CF 666. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

