POL-PPKO: Einbruch am St. Josef-Platz in Koblenz

Koblenz (ots) - Am Montag, 26.11.2018, 12.55 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung in ein Mehrfamilienreihenhaus am St. Josef-Platz in Koblenz gemeldet. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür der in der zweiten Etage gelegen Wohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Eine detaillierte Schadensauflistung liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

