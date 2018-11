POL-PPKO: Koblenz: Schmuck und Bargeld bei Einbruch in der Angelbergstraße erbeutet

Koblenz (ots) - Unbekannte drangen am Montag, 26.11.2018 zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Angelbergstraße in Koblenz ein. Diese hebelten das zur Terrasse gelegene Schlafzimmerfenster auf. Anschließend wurden sämtliche Räume und Schränke in dem Haus durchsucht. Hierbei fielen dem oder den Tätern hochwertiger Schmuck und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich in die Hände. Die Kripo Koblenz bittet die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere interessieren Informationen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in der Angelbergstraße gesehen wurden. Hinweise unter 0261-1032690.

