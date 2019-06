Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf- Versuchter Einbruch in Wersche

Bissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08.30 Uhr klingelten Unbekannte an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße am Wellbruch. Die anwesende Bewohnerin öffnete nicht, hörte kurz darauf Männerstimmen und stellte fest, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde. Unbekannte hatten die Terrassentür aufgebrochen, waren dann aber - vermutlich wegen der Alarmanlage- geflohen. Ob drei südländisch aussehende Männer um die 30 Jahre, blaue T-Shirts und Jeans, die sich mit einem blauen Pkw Kombi im Markenweg aufgehalten haben, etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun haben, könnten Zeugenhinweise klären. Wer hat die drei Männer in dem blauen Pkw Kombi in der Nähe des Markenweges/Waldstück gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Melle, 05422 920600.

