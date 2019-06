Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Unfallflucht auf der A1 - Daimler Limousine gesucht

Wallenhorst (ots)

Die Autobahnpolizei Osnabrück ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag gegen 15.33 Uhr auf der A1 an der Auffahrt der Anschlussstelle Nord in Fahrtrichtung Münster ereignete. Ein grauer 5-er BMW befuhr den Überholfahrstreifen, als plötzlich ein beige-farbener Daimler (Limousine) zwischen zwei LKW auf die Überholspur wechselte, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der BMW musste bremsen, geriet ins Schleudern und prallte gegen den Auflieger eines LKW. Der unfallverursachende Daimler, von dessen Kennzeichen lediglich die Zahlenfolge ---- 128 bekannt ist, fuhr weiter in Richtung Münster, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2415.

