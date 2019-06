Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firma, "Muschel" und Garage

Letmathe (ots)

Unbekannte haben sich am Donnerstag Zugang zu einer Firma an der Bergstraße verschafft. Sie hebelten in dem Objekt mehrere Türen auf und klauten Stahlkisten mit verschiedenen Legierungen. Die Tat wurde am Donnerstag zwischen 15 und 23 Uhr begangen.

Ein Einbrecher hat in der vergangenen Woche versucht, in den Hauswirtschaftsraum der "Muschel" im Volksgarten einzubrechen. Dabei beschädigte er das Schloss so heftig, dass sich die Tür auf normalem Weg nicht mehr öffnen ließ. Festgestellt wurde die Tat am Sonntag um 11.45 Uhr.

An der Lanfert sind Unbekannte in eine freistehende Garage eingebrochen. Sie stahlen ein neuwertiges Mountainbike, das gesichert an der Wand hing. Die Eigentümer bemerkten den Diebstahl am Freitag um 7.30 Uhr. Es handelt sich um ein Cube Aim black n blue, Modell 2019, mit 18-Zoll-Rädern.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

