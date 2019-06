Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Zwerghasen

Wahnwegen (ots)

Am Sonntag den 23.06.2019 zwischen 00.00 Uhr und 11.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück in Wahnwegen in der Neue Straße aus einem Käfig drei Zwerghasen im Wert von ca. 220 EUR. Ein Angriff eines anderen Tieres konnte aufgrund der Feststellungen vor Ort ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell