Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Feuer in Ferienhaus

Twist (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet an der Straße Am Reiterdorf gegen 22.00 Uhr die Sauna in einem Ferienhaus in Brand. Zur Vorfallszeit befanden sich zwei Personen im Wohnhaus, die unverletzt blieben. An dem Ferienhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell