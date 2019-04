Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mülltonne in Brand gesetzt

Meppen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, bemerkten Anwohner ein kleines Feuer am Hintereingang eines Modegeschäftes an der Hasestraße. Das Feuer wurde durch die Anwohner größtenteils gelöscht, so dass die alarmierte Feuerwehr lediglich zu Nachlöscharbeiten anrücken musste. Unbekannte hatten eine Papiertonne in Brand gesetzt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter (05931) 9490 in Verbindung zu setzen. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell