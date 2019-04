Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Einbruch in Wohnhaus

Kluse (ots)

Zwischen Mittwochvormittag und Freitagabend, etwa 23.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Schulstraße in Kluse ein. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Der Schaden wird auf einen mittleren viertstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Papenburg unter (04961) 9260 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell