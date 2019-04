Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schuppen aufgebrochen

Meppen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 15.00 Uhr und etwa 19.30 Uhr einen Geräteschuppen am Herrenmühlenweg in Meppen auf. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931) 9490 bei Polizei in Meppen zu melden. /mal

