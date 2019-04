Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Eigentümer eines Hundes gesucht

Sögel (ots)

Am Freitag kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Hümmlinger Ring in Sögel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund von einem BMW erfasst wurde. Der Hund war plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Vermutlich wurde der Hund durch den Unfall verletzt. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Die Polizei in Sögel bittet den Eigentümer des Hundes oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (05952) 93450 zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell