Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ:(265/2019) Bei einer gemeinsamen Verkehrsüberwachungsmaßnahme der Autobahnpolizei Göttingen und der Bereitschaftspolizei Göttingen werden auf der BAB7 insgesamt 90 Verstöße festgestellt.

Göttingen (ots)

Zur Senkung der Unfallzahlen auf der Bundesautobahn (BAB7) erfolgten am Dienstag an zwei Stellen Geschwindigkeitsmessungen. Zusätzlich wurden Überwachungsmaßnahmen bezüglich der Mißachtung des Überholverbotes und der verbotswidrigen Nutzung des linken Fahrstreifens in der Autobahnbaustelle bei der AS Echte durchgeführt. Hier dürfen Fahrzeuge, die eine Breite von 2 Metern bzw. 2,1 Metern überschreiten, nicht auf dem linken Fahrstreifen fahren. In diesem Streckenabschnitt kommt es häufig zu sogenannten "Spiegelunfällen". Insgesamt wurden 90 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Es wurden 60 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die höchste Überschreitung der Geschwindigkeit erfolgte durch einen russischen Lkw Fahrer mit Tempo 86 km/h in einer 60 km/h Gefällstrecke. Ein Pkw Fahrer war im gleichen Streckenabschnitt mit 139 km/h, anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs.

